108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu

26.04.2021 21:57

108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu Eşi Ramazan İpek'i öldürmekten yargılanan Melek İpek, 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu Cezaevinden 2 saat içinde tahliye olan Melek İpek'in baba ocağında sevinç ve gözyaşı hakim oldu 108 gün sonra tahliye olan Melek...

108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu

Eşi Ramazan İpek'i öldürmekten yargılanan Melek İpek, 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu

Cezaevinden 2 saat içinde tahliye olan Melek İpek'in baba ocağında sevinç ve gözyaşı hakim oldu

108 gün sonra tahliye olan Melek İpek:

"Çocuklarıma kavuştum. Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim. En çok çocuklarımı özledim"

ANTALYA - Antalya'da 108 gün sonra tahliye olan 2 çocuk annesi Melek İpek, gözyaşları içinde geldiği baba ocağında, "Hayat yeniden başlıyor.Çocuklarıma kavuştum. Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim"dedi.

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşanan tartışmada, Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce darp etti. Melek İpek'i ve çocuklarını ölümle tehdit eden Ramazan İpek, sabaha karşı servise gitti. Servisin ardından eve dönen Ramazan İpek, elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'le arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede de Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Bugün görülen 3. duruşma sonucunda Melek İpek'in akşam saatlerinde Melek İpek'in tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından 2 saat içinde Melek İpek, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliyesi gerçekleşti. Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi'ne siyah bir minibüs içinde babası Menderes Çelik, anne Hatice Çelik, kız kardeşi Nimet Çelik ile kızları Ceylin ve İkra ile gelen Melek İpek'i yakınları karşıladı. Akrabalarına gözyaşları içinde sarılan Melek İpek, uzun süre sevinçle karşılandı. Ayakları yerden kesilen Melek İpek'in gözlerinin kenarında sadece küçük izlerin olduğu görüldü.

"Bugün rahatça uyuyabileceğim"

108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, her zaman adalete güvendiğinin altını çizerek, " Çocuklarıma kavuştum. Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim. En çok çocuklarımı özledim. Koğuş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bana iyi davrandılar. Çocuklarımız çok özledim. İçerdeki tek tesellim onların dışarıda huzurlu ve mutlu olmalarıydı. İçeri girince çocuklarımla sadece sarıldılar. Sarılabildik. Avukatım Ahmet Onaran'a teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadı. Dışarıdan haberleri onun sayesinde aldım. Söyleyecek kelimem yok şuan. Hayat yediden başlıyor" diye konuştu.

"Dua etmekti"

Mahkeme heyetinin karar için verdiği arada düşünceleri sorulan İpek, " Aslında tek düşündüğüm şey çıkabilir miyim, çocuklarıma kavuşabilir miyim acabaydı. Tek yapabildiğim şey dua etmekti" cevabını verdi.

"Beklenen bir karardı"

Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, 41 günde çok dikkatli ve özenli yargılama yapıldığının altını çizerek, 26 tanığın dinlendiğini anımsattı.

Beklenen bir karar verildiğinin altını çizen Onaran, " Umarım bundan sonra kadına şiddet olmaz. Kamuoyunun desteği çok önemliydi. Melek, ne olursa olsun, bir tarafta sevinç bir tarafta hüzün var. Melek bundan sonra çocuklarıyla sınava girecek, hayırlı bir mesleği olur üretir. Bu kararın ve tahliyenin çocuklar açısından önemi çok büyük.

108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu
108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu
108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu
108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu
108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu
108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu
108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu
108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu
108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu
108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu
108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu
108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu

Döşemealtı, Melek İpek, Ramazan, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 108 gün sonra baba ocağına dönen Melek İpek gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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