Meleklere Başkan Uysal morali - Son Dakika
Son Dakika Spor Meleklere Başkan Uysal morali - Son Dakika Spor

Meleklere Başkan Uysal morali

7 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Pazar günü, Mardin'de Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçına çıkacak Paşanın Meleklerini yalnız bırakmıyor.

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Pazar günü, Mardin'de Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçına çıkacak Paşanın Meleklerini yalnız bırakmıyor. Başkan Uysal, Muratpaşa-Mardin maçında tribünde olacak.


Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı 4'üncü sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, 12 Ocak Pazar günü Mardin'de ikinci yarının ilk maçına çıkıyor. Devre arası hazırlıklarını Antalya'da tamamlayan takımı ikinci yarının ilk maçında Başkan Uysal da yalnız bırakmayacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor - Muratpaşa Belediyespor maçında Başkan Uysal ve kulüp yönetimi tribünde olacak. Mardin Artuklu Yeni Spor Salonunda oynanacak maçı Ankara bölgesi hakemlerinden İsmail Doğan ve Küntay Taşkın yönetecek. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında oynanan maçı 33-25 Muratpaşa Belediyespor kazanmıştı. - ANTALYA

Muratpaşa, Mardin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:06 Kaynak: İHA
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