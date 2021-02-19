Melih Gökçek, Arınç'la aralarındaki husumetin çok eskiye dayandığını anlattı: Zamanında başkan adayı olmuş ben de desteklememişim - Son Dakika

Melih Gökçek, Arınç'la aralarındaki husumetin çok eskiye dayandığını anlattı: Zamanında başkan adayı olmuş ben de desteklememişim

19.02.2021 22:58

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, "Parsel parsel" polemiği nedeniyle aralarının bozuk olduğu bilinen Bülent Arınç'la ilgili hiç bilinmeyen bir detayı paylaştı. Arınç'ın kendisine yönelik husumetinin öğrencilik yıllarından geldiğini belirten Gökçek, "Onun acısı hukuk fakültesinden geliyor. Başkan adayı olmuş ben de desteklememişim" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, aralarının bozuk olduğu eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Haber Global'da Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programına konuk olan Gökçek, Arınç'ın kendisine Ankara Üniversitesi'nde okudukları yıllarından beri 'düşman' olduğunu söyledi.

"ZAMANINDA BAŞKAN OLMUŞ BEN ONU DESTEKLEMEMİŞİM"

Program sunucusu Buket Aydın'ın "Ankara'yı parsel parsel sattınız mı?" sorusunda Gökçek şöyle konuştu:

Bülent Arınç benim açıkladığım detaylardan sonra ezildi. Ve sonrası iftiralar attı. Kendi söylediği lafı kendi yedi. Ben hiçbir zaman bedavadan FETÖ'cülere bir arsa tahsis etmedim. Bülent Arınç kendi adına konuşan biri değildir. Bunun acısı Ankara Hukuk Fakültesi'nden geliyor. Ben onu o zamanlar desteklemedim diye. Başkan adayı olmuş ben de desteklememişim. Düşmanlığı ta oradan geliyor. Ben Bülent Arınç'ı ciddiye almıyorum artık."

NE OLMUŞTU?

Bülent Arınç 2015 yılında, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ithafen, "Ankara'yı paralel yapıya parsel parsel sattı" ifadelerini kullanmıştı. Arınç'ın bu söylemleri ikili arasında gündemi uzun süre meşgul eden tartışmalara neden olmuştu. 2017 yılında Arınç'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden Gökçek'e yönelik, "Yalancı, iftiracı, çirkef, ahlaksız, altı kirli, üç harfli" şeklinde paylaşım yapmasının ardından, Gökçek konuyu mahkemeye taşımış ve 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ancak mahkeme Gökçek'in bu talebini, Arınç'ın ifadelerinin tartışılmasının kamu yararına olduğunu gerekçe göstererek reddetmişti.

Melih Gökçek, Arınç'la aralarındaki husumetin çok eskiye dayandığını anlattı: Zamanında başkan adayı olmuş ben de desteklememişim

Ankara Üniversitesi, Bülent Arınç, Melih Gökçek, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Melih Gökçek, Arınç'la aralarındaki husumetin çok eskiye dayandığını anlattı: Zamanında başkan adayı olmuş ben de desteklememişim - Son Dakika


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