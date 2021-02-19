Melih Gökçek, Arınç'la aralarındaki husumetin çok eskiye dayandığını anlattı: Zamanında başkan adayı olmuş ben de desteklememişim - Son Dakika

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, aralarının bozuk olduğu eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Haber Global'da Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programına konuk olan Gökçek, Arınç'ın kendisine Ankara Üniversitesi'nde okudukları yıllarından beri 'düşman' olduğunu söyledi.

"ZAMANINDA BAŞKAN OLMUŞ BEN ONU DESTEKLEMEMİŞİM"

Program sunucusu Buket Aydın'ın "Ankara'yı parsel parsel sattınız mı?" sorusunda Gökçek şöyle konuştu:

Bülent Arınç benim açıkladığım detaylardan sonra ezildi. Ve sonrası iftiralar attı. Kendi söylediği lafı kendi yedi. Ben hiçbir zaman bedavadan FETÖ'cülere bir arsa tahsis etmedim. Bülent Arınç kendi adına konuşan biri değildir. Bunun acısı Ankara Hukuk Fakültesi'nden geliyor. Ben onu o zamanlar desteklemedim diye. Başkan adayı olmuş ben de desteklememişim. Düşmanlığı ta oradan geliyor. Ben Bülent Arınç'ı ciddiye almıyorum artık."