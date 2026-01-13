Melihat Gülses'ten Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Melihat Gülses'ten Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

13.01.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Melihat Gülses, 2025'in en etkileyici fotoğraflarını oyladı, fotoğraf sanatına vurgu yaptı.

Sanatçı Melihat Gülses, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gülses, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen sanatçı,"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in Senegalli bir genç kızın, Awa Marie Fall'un yazdığı, kadın mahremiyetini konu alan "Kırık Çiçeklerin Yumuşak Işığı" isimli romanını okurken fotoğrafladığı kareye oy verdi.

Usta sanatçı, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın Suriye'nin İdlib kentinde engelli kamplarında kalanlara yardım kolisi dağıtması sırasında bir yaşlı kadının kedi sevdiği fotoğrafı seçti.

"Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin çektiği 13 yaşındaki bedensel engelli yüzücü Zeynep Ahsen Aydın'ın fotoğrafını oylayan Gülses, "Engelin hiçbir şeye engel olamayacağını düşünüyorum." dedi.

Melihat Gülses, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in kedileri kadrajına aldığı "İlk seferinde" başlıklı fotoğrafı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın Duran ailesini "Göçebe" adını verdikleri karavanla çektiği kareyi seçti.

Yarışmanın çok güzel düşünüldüğünü dile getiren sanatçı, "Türkiye sınırları içinde ve dışında Anadolu Ajansında çalışan foto muhabirlerinin gerçekten tüm fotoğrafları çok özel. Hepsi birbirinden güzel çekilmiş. Kendime göre hepsini değerlendirdim. Fotoğraflarda bir mana aradım. Tabii fotoğrafın güzelliği her zaman önemlidir ama onu değerli kılan manadır diye düşünerek, kendi seçimimi yaptım. Herkesin eline sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Melihat Gülses, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melihat Gülses'ten Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:55:57. #7.11#
SON DAKİKA: Melihat Gülses'ten Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.