Melikgazi Belediyesi, ramazan eğlencesini vatandaşların ayağına götürüyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, tasarladığı araçla ramazan coşkusunu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların ayağına götürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hafta sonları farklı mahallelere gidecek araçta çocuklara özel Hacivat ve Karagöz, semazen, orta oyunu, meddah, gölge oyunu ve cambaz gösterisi sergileniyor.

Ramazan etkinlikleri kapsamında bir dizi program düzenleyerek evlerinde kalan vatandaşların moral motivasyonunu yüksek tutmak istediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu akşam Battalgazi ve Esenyurt'ta başladığımız ve vatandaşlarımız evlerinde sıkılmasın diye hazırladığımız güzel bir ramazan eğlencesi oldu. Melikgazi Belediyesi olarak koronavirüs nedeniyle yaşanan bu zor zamanlarda bir nebze de olsa aileleri eğlendirmek ve çocuklara ramazanın özel olduğunu hatırlatmak istedik. İnsanların yüzleri güldü, mutlu oldular. Bu tür etkinliklerimiz sokağa çıkma yasağı olduğu her hafta sonu vatandaşlarımızın ayağına kadar gelerek farklı mahallelerimizde olacak."

Palancıoğlu, ramazan aracının bu akşam da Hürriyet ve Altınoluk mahallelerinde olacağını sözlerine ekledi.