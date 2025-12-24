SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ahmet Murat Arıkanlı Hasan Ok, İsmail Bayram
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kunek 16, Dangerfield 8, Williams 15, Doğa 4, Merve Arı 3, Merve Aygül 10, İdil 17, Cansu, Özge, Collier 13, Feray 5
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Meryem 10, Reyyan, Saliha 14, Elif 4, Dilara 5, Simge 9, Başak 23, Nisa 4, Sıla 3, Dilasu
1'İNCİ PERİYOT: 22-18
DEVRE: 49-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-50
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Çanakkale Belediyespor'u 91-72'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın en skorer ismi 23 sayı ile Çanakkale Belediyespor'dan Başak Altunbay oldu.
Son Dakika › Spor › Melikgazi Kayseri, Çanakkale'yi Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?