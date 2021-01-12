Melikgazi, kısıtlama günlerinde tarihi animasyonları izleyiciyle buluşturuyor - Son Dakika

Kültür-sanat hizmetlerine devam eden Melikgazi Belediyesi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında tarihin önemli şahsiyetlerini anlatan animasyon filmleri izleyicilere sunmaya devam ediyor.

Bu hafta sonu Evliya Çelebi ve Mevlana'nın hayat hikayesinin anlatıldığı animasyon filmlerin seyirci ile buluştuğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kısıtlama günlerinde insanların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattık. Melikgazi Belediyesi olarak tarihimize ışık tutan çalışmalara devam ediyoruz. Hafta sonu hoşgörü ve barışın evrensel sembolü olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatını ve tarihimizde gezerek bize birçok bilgiyi aktaran Evliya Çelebi'yi anlatan animasyon filmimizi sizlerin beğenisine sunduk. ve bu çalışmalarımızda her hafta sonu sosyal medya hesaplarımızda izleyici ile buluşacak. Belgesel-animasyon tarzındaki bu yapımda geçtiğimiz hafta sonu Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Nizamülmülk, Mimar Sinan gibi tarihimize mal olmuş önemli şahsiyetlerimiz yer almıştı. Bu hafta sonu da Evliya Çelebi ve Mevlana'nın hayat hikayesi işlendi. Gençlerimizin ecdadını unutmaması ya da geçmişi hakkında bilgi edinmesi adına güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmalarımızın inşallah devamı da gelecek" dedi. - KAYSERİ