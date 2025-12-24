Melikgazi Projeleri Tanıtıldı - Son Dakika
Melikgazi Projeleri Tanıtıldı

24.12.2025 15:21
Başkan Palancıoğlu, KAYSO heyetine projeleri tanıttı; havacılık ve uzay teknolojileri odaklı OSB kurulacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve yönetim kurulu üyelerine ilçede gerçekleştirdikleri projeleri tanıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, beraberindeki heyete Çarşı Melikgazi ile Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezdirdi.

Çarşı Melikgazi'yi 13 Şubat 2026'da hizmete açacaklarını belirten Palancıoğlu, firmalarla anlaşmaları yaptıklarını, merkezin Kayseri ticaretinin yeni güler yüzü olacağını ifade etti.

Lisenin önemine dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İngilizce hazırlık olmak üzere 50 öğrencimiz ile eğitime başladı. Odamızın, sanayicilerimizin, savunma sanayi şirketlerimizin, Savunma Sanayii Başkanlığımızın ve Kayserililerin burayı sahiplenmesi, ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. Sanayi Odası başkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye başkanımız ile el ele vererek ortaya çıkartacağımız havacılık ve uzay bilimleriyle ilgili bir OSB çalışması var. Yeni kurulacak OSB'ye bu okulumuz bir zemin teşkil edecek."

KAYSO Başkanı Büyüksimitci de çok faydalı bir gezi gerçekleştirdiklerini, Çarşı Melikgazi'nin Kayseri'nin marka değerine ciddi katkı sunacağını belirtti.

Lisenin de vizyoner bakış açısıyla hayata geçirildiğini vurgulayan Büyüksimitci, "Çocukların en yüksek okulları kazanacak puanlarla bir meslek lisesi seçmiş olmaları aslında bu okulun ne kadar doğru kurgulandığını gösteriyor. Gelişmiş ülkelerde de gördüğümüz gibi mesleki eğitimle ilgili bizim bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Bunu da yine siz yaptınız. Kayseri'nin 1926'da başlayan havacılıkla ilgili bir serüveni vardı. Bu okulla bunu tekrar bir imza altına almış olduk. Önümüzdeki yıllarda kurulacak olan Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisası OSB ile endüstriyel üretim Kayseri'de başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

