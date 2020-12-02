Melis Sezen: Derin'e hayat vermek keyifli

Kariyerinde büyük yükseliş yaşayan genç oyuncu hakkında merak edilenleri ise Gardırop adlı derginin yeni sayısında anlattı. "Sadakatsiz"de evli bir adamla yasak aşk yaşayan Derin'i canlandıran Sezen, "Çoğu kişi Derin'den nefret ediyor. Derin yanlış kişiye aşık olmuş bir genç kız. Bir oyuncu için böylesine duygu yoğunluğu ve değişkenliği olan bir karakteri canlandırmak hem zorlayıcı hem de daha da keyifli bence. Bu yüzden Derin'i çok sevdim ve ona hayat verdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.