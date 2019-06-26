Melisa Özmen, Türkiye'nin Paris Hilton'u
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Cemiyet hayatının genç ve güzel kızlarından Melisa Özmen, Paris Hilton'a benzerliğiyle gittiği her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:59 Kaynak: Bültenler
Sosyal medya platformu Instagram'da 350 bin takipçi sayısına ulaşan Özmen'in paylaşımları hayranları tarafından da yakından izleniyor.
Nişantaşı Üniversitesi'nde Turizm ve Otelcilik bölümü 2'inci sınıfta okuyan Melisa Özmen modaya düşkün. Modaya olan tutkusunu yazılarıyla dile getiren Melisa Özmen, Bonne Vie Dergisi'nde 'Melisa'nın moda dünyası' köşesinde her ay 4 sayfa makale kaleme alıyor ve moda dünyasından önemli isimlerle söyleşilerini aktarıyor. Paris Hilton'un giyim tarzını da örnek alan Özmen, benzer kıyafetleri tasarlayıp giyiyor.
18 yaşındaki Melisa Özmen, Bir Umut Derneği Gençlik Kolları Başkanlığı görevini de yürütüyor ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da örnek gösteriliyor. Yardım meleği Özmen, derneğin faaliyetleri konusunda dostlarının ve iş dünyasının da destek olmasını sağlıyor.
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