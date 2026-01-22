Melisa Zobar Milli Takım Hedefinde - Son Dakika
Spor

Melisa Zobar Milli Takım Hedefinde

Melisa Zobar Milli Takım Hedefinde
22.01.2026 12:18
Tekirdağlı yüzücü Melisa Zobar, 4 madalya ile milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Tekirdağ'da yüzmede 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Melisa Zobar (14) milli takımda yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray Kulübü sporcusu Melisa, geçen ay Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele etti.

Genç sporcu, şampiyonada biri altın olmak üzere 4 madalya kazandı.

Bu yıl yapılacak milli takım seçmelerinde derece elde etmeyi hedefleyen Melisa, antrenmanlarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Melisa Zobar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmede daha iyi başarılara imza atmak istediğini söyledi.

Katıldığı yarışların kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirten Melisa, "Türkiye şampiyonası benim için çok iyi geçti. Şampiyonada altın madalyanın yanı sıra 3 madalya daha kazandım. Hedefim nisan ayında yapılacak milli takım seçmelerinde milli formayı giymek. Yüzmeye başladığımda bu kadar kısa sürede bu dereceleri elde edeceğimi beklemiyordum." diye konuştu.

Bu yıl derecelerine yenilerini ekleyerek madalya sayısını artırmak istediğini dile getiren Melisa, çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

Galatasaray Kulübü yüzme antrenörü Mestan Şentürk ise sporcusunun küçük yaşta önemli başarılara imza attığını aktardı.

Şentürk, Melisa Zobar'ın her şampiyonadan başarıyla döndüğünü kaydederek, "Kendisini sürekli geliştirdi. Türkiye şampiyonlukları kazandı. Son olarak Türkiye şampiyonasında 4 madalya elde etti. Bundan sonra da başarılarına yenilerini ekleyeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Milli Takım, Spor, Son Dakika

