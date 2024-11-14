MeliSoft Beymen Online'da Yerini Aldı! - Son Dakika
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Güzellik

MeliSoft Beymen Online'da Yerini Aldı!

MeliSoft Beymen Online\'da Yerini Aldı!

MeliSoft: 17 Yıllık dermokozmetik deneyimini ve mükemmel içerik bilgisini bir araya getirerek keratinli saç maskesi yarattı. Saç bakım markalarının pazarda bıraktığı önemli bir boşluğu doldurmak üzere özel olarak formüle edilen ve birden fazla saç ve saç derisi sorununa aynı anda çözüm getiren MeliSoft, artık Beymen Online'da yerini aldı.

14.11.2024 09:39
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Markanın yaratıcısı Elif Karakışla: "Büyük bir titizlikle hazırladığımız, saç bakımında kafa derisine de bakım yaparak çığır açan maskemiz, 2024 yaz dönemi başında raflarda yerini aldı. Oldukça zorlu bir dönem olan, yoğun güneşli ve plaj tatillerinin ağırlıklı olduğu yaz sezonunu kullanıcılarımızdan gelen muazzam geri bildirimlerle çok mutlu tamamladık.

YUMUŞAK VE PARLAK SAÇLAR

Saçları çok yumuşak ve parlak yapmasının yanı sıra, kullanıcılarımızın kafa derisinde egzama, pullanma, kaşıntı, kepeklenme gibi sorunlara da iyi geldiğini geri bildirimlerle teyit aldık. MeliSoft, bir ailede anne, baba ve çocuklar tarafından kullanılabilen bir bakım maskesi olarak kozmetik sektöründe kendine özgü bir yer edinecek gibi görünüyor.

Kullanıcılardan gelen talep üzerine, 400 ml olan ürünümüzü seyahatlerde, spor aktivitelerinde ve SPA keyfinde yanlarında rahatça taşıyabilmeleri için 200 ml olarak iki alternatifle sunuyoruz." diyerek heyecan ve gururunu dile getirdi.

MeliSoft Beymen Online'da Yerini Aldı!

MELISOFT'UN İÇERİĞİ VE İÇERİĞİNDE BULUNAN BİTKİSEL KERATİN KOMPLEKSİ

MeliSoft'un içeriğinde kafa derisini rahatlatan unsurların yanı sıra 3 farklı protein konsantresi bulunmaktadır. Ayrıca yoğun nem sağlayan Hindistan Cevizi Yağı ve Shea Butter da MeliSoft'un bileşenleri arasında yer almaktadır.

MeliSoft'un özel formülasyonu, saç derisine yönelik onarım ve bakımı desteklerken aynı anda saç uçlarına yönelik iyileştirmeyi de sağlaması amacıyla tasarlanmıştır. Bu yönüyle MeliSoft'un, hem Türkiye pazarında hem de dünya pazarında eşsiz bir ürün olduğu ve özellikle pazardaki bu ihtiyacı ve talebi karşılamak üzere üretildiği düşünülmektedir.

MeliSoft Beymen Online'da Yerini Aldı!

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Son Dakika Güzellik MeliSoft Beymen Online'da Yerini Aldı! - Son Dakika

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