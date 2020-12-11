Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi - Son Dakika

Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi

11.12.2020 13:43

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Meltem Projesi kapsamında tedarik edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine giren 6 adet P-235 Deniz Karakol Uçağı, Doğu Akdeniz ve Ege başta olmak üzere Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak başarıyla hizmet ediyor.

Meltem Projesi'nin üçüncü aşamasında ise deniz gözetleme ve deniz karakol görevinde kullanılacak 6 adet ATR72-600 Uçağı tedariki ve Meltem Projesi çerçevesinde tedarik edilen görev ekipmanlarının uçaklara entegrasyonu amaçlanıyor.

Düzenlenen törenle Deniz Kuvvetlerinin envanterine giren ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, 8 bin 300 kilometreden fazla kıyı şeridine sahip "Mavi Vatan"ın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olacak.

Meltem Projesi kapsamında teslimatların tamamlanmasıyla deniz karakol uçaklarının sayısı 12'ye çıkacak.

P-72 deniz karakol uçakları

P-72 deniz karakol uçaklarının üzerine gelişmiş radar sistemi, elektronik destek tedbirleri, akustik işleme sistemleri, taktik veri linkleri 11 ve 16, MK46 ve MK54 torpido taşıma ve atma kabiliyeti gibi kritik sistemler entegre edildi.

Bu sistemler sayesinde uçaklar, denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi, istihbarat, gözetleme ve keşif, ufuk üstü hedefleme, arama kurtarma gibi önemli görevleri üstlenecek.

P-235 uçaklarında bulunmayan Link 16 sistemi, MK54 torpidosu taşıma ve atma gibi yeni özelliklere ilaveten P-72 uçakları daha uzun süre görev icra edebilecek kabiliyete sahip olacak.

İlk deniz karakol uçağı teslimatını takiben 2021 yılı içinde, ilave iki deniz karakol uçağı ile bir deniz genel maksat uçağının daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Projede yerli ve milli sanayinin rolü

Projeye Türk sanayisinin yoğun katılımı da sağlandı. TUSAŞ tarafından detay parça üretimi, uçak modifikasyonu, malzeme tedariki, yer ve uçuş testleri desteği ve entegre lojistik destek aktiviteleri gerçekleştirildi.

ASELSAN tarafından ekipman tedariki sağlandı. Uçaklarda MİLSOFT tarafından geliştirilen Link 11 ve Link 16 sistemleri bulunuyor. Deniz karakol yer istasyonu HAVELSAN tarafından P-72 uçaklarına destek verecek şekilde güncellendi.

SSB, bugüne kadar Deniz Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini geliştirme hedefiyle birçok sistemi hizmete hazır hale getirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının muharebe ve lojistik sahada gücüne güç katacak birçok hava, deniz, denizaltı ve lojistik projeleri de devam ediyor.

2021 yılı içinde deniz karakol uçaklarına ait görev sistemlerinin 3 yıl süreli lojistik destek hizmetinin başlatılarak, tedarik edilen sistemlerin işletme ve idamesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gerekli desteğin sağlanması planlanıyor.

TUSAŞ'ta gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Havacılık Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, ana yüklenici LEONARDO adına Kıdemli Başkan Yardımcısı Nadia Steiner, alt yükleniciler adına TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan, MİLSOFT Genel Müdürü İsmail Başyiğit ve THALES Hava Araçları Direktörü Levent Taşkın katıldı.

Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi
Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi
Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi
Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi
Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi
Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi
Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi

Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, Türk, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi - Son Dakika


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