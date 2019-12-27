Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia - Son Dakika
Son Dakika Magazin Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia - Son Dakika Magazin

Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia

6 saat önce

Onur Akay'ın iddiasına göre Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika'nın Illinois eyaletindeki evinden 'Chicago'da yaşayan teyzeme gideceğim' diyerek kaçtı.

Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia, System.String[]

Onur Akay'ın iddiasına göre Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika'nın Illinois eyaletindeki evinden 'Chicago'da yaşayan teyzeme gideceğim' diyerek kaçtı.


Akay'a göre Meltem Miraloğlu kocasına "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım." dedi.


İNANMADI, SÖZLEŞME İMZALATTI


Patrick buna inanmayarak, Meltem Miraloğlu'na bir sözleşme imzalattı ve Chicago'ya götürmeyi teklif etti. Fakat Miraloğlu bu teklifi kabul etmedi, taksiye binerek evden ayrıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Meltem Miraloğlu, Onur Akay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:39 
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