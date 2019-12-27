Meltem Miraloğlu hakkında şaşırtan iddia

Onur Akay'ın iddiasına göre Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika'nın Illinois eyaletindeki evinden 'Chicago'da yaşayan teyzeme gideceğim' diyerek kaçtı.



Akay'a göre Meltem Miraloğlu kocasına "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım." dedi.



İNANMADI, SÖZLEŞME İMZALATTI



Patrick buna inanmayarak, Meltem Miraloğlu'na bir sözleşme imzalattı ve Chicago'ya götürmeyi teklif etti. Fakat Miraloğlu bu teklifi kabul etmedi, taksiye binerek evden ayrıldı.