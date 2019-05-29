Memórias: Milão ve Real Madrid'deki “La Undécima”
1 saat önce
Real Madrid ya da Madrid Şampiyonası'ndaki bir antrenmanı kaydetti Madrid'deki Atlético, 2016'da San Siro finalini verdi. Sergio Ramos colocou o "Los Blancos", fotte, Yannik Ferreira hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. Umar falta de Juanfran, Real Madrid que Ronaldo ile aynı zamanda bir iyilik yapıyor: Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Emocionante Finali.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06
Real Madrid ya da Madrid Şampiyonası'ndaki bir antrenmanı kaydetti Madrid'deki Atlético, 2016'da San Siro finalini verdi. Sergio Ramos colocou o "Los Blancos", fotte, Yannik Ferreira hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. Umar falta de Juanfran, Real Madrid que Ronaldo ile aynı zamanda bir iyilik yapıyor: Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Emocionante Finali.
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