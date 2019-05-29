Son Dakika Haberleri: Memórias: Milão ve Real Madrid'deki “La Undécima”
Son Dakika Spor Haber

Memórias: Milão ve Real Madrid'deki “La Undécima”

1 saat önce

Real Madrid ya da Madrid Şampiyonası'ndaki bir antrenmanı kaydetti Madrid'deki Atlético, 2016'da San Siro finalini verdi. Sergio Ramos colocou o "Los Blancos", fotte, Yannik Ferreira hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. Umar falta de Juanfran, Real Madrid que Ronaldo ile aynı zamanda bir iyilik yapıyor: Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Emocionante Finali.

Real Madrid ya da Madrid Şampiyonası'ndaki bir antrenmanı kaydetti Madrid'deki Atlético, 2016'da San Siro finalini verdi. Sergio Ramos colocou o "Los Blancos", fotte, Yannik Ferreira hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. Umar falta de Juanfran, Real Madrid que Ronaldo ile aynı zamanda bir iyilik yapıyor: Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Emocionante Finali.
Memórias: Milão ve Real Madrid'deki “La Undécima”
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:06 
Sergio Ramos, Madrid, Real Madrid, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Abdullah Avcı transferinde mutlu sona yakın Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı! Beşiktaş taraftarından Karius'un sevgilisini çıldırtan hareket! Mehmet Topal olayı için şok iddia: Bir futbolcu taraftara para verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 18:25:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Memórias: Milão ve Real Madrid'deki “La Undécima”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]