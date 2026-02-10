Kepez Belediyesi tarafından Yaşlı Dostu Kepez Projesi kapsamında Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim, Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Eğitim programında meme kanserinin risk faktörleri, erken tanının önemi, düzenli tarama yöntemleri ve hastalıktan korunma yolları ele alındı. Katılımcılar, merak ettikleri konular hakkında birebir bilgi alma imkanı buldu.

Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, programa ilişkin yaptığı açıklamada, toplum sağlığını önceleyen projelere büyük önem verdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda sağlık alanında önemli programlar gerçekleştirdiklerini aktaran Kocagöz, "Amacımız, büyüklerimizin yalnızca daha uzun değil, daha sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürmelerini sağlamaktır. Meme kanseri gibi erken teşhisle kontrol altına alınabilen hastalıklarda bilgi, en güçlü korunma aracıdır." ifadelerini kullandı.