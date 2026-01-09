Memur Maaşları için Ek Zam Talebi - Son Dakika
Memur Maaşları için Ek Zam Talebi

09.01.2026 13:18
ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel, memur maaşlarına ek zam yapılması gerektiğini savundu.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, "Maaş artış sisteminin köklü biçimde sorgulaması ve kalıcı çözümler üretmesi zorunludur. Memur maaşlarına ek zam yapılmalıdır" dedi.

ÜNİERSEN tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma gerçekleştiren ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, açıklanan oranların memurların geçinmesi için yeterli olmadığını ve ilave zam yapılması gerektiğini savundu.

Güzel, geçim şartlarının her geçen gün ağırlaştığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bir memur; kirasını ödeyemiyorsa, faturalarını ödeyemiyorsa, gıda alışverişine çok cüzi bir bütçe ayırmak zorunda kalıyorsa, ve tüm bunlar olurken, sözde yetkili sendikalar tarafından hakkı aranmayacak seviyeye getiriliyorsa, sanki güllük gülistanlıkmış gibi salon sendikacılığı yapılıyorsa bu memur ne yapsın. Nereye gitsin, kime derdini anlatsın. Bugün eylemlerimizin 4. Haftasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde, Türkiye Büyük Millet Meclisine yönümüzü dönmüş bulunuyoruz. Ayrıca, Üretimden gelen gücümüzü kullanarak bugün iş bıraktık. Eylemlerimizin ne kadar haklı olduğu Pazartesi günü açıklanan enflasyon oranı ile de bir kez daha ortaya çıkmıştır" açıklamasında bulundu.

"Memur maaşlarına ek zam yapılmalıdır"

Memurun yaşadığı ekonomik sorunların toplumsal adalet meselesine dönüştüğünü aktaran Güzel, "Devlet bütçesinin belirlendiği yasama organının, yürütmeden bağımsız olarak bu tabloyu ele alması, maaş artış sistemini köklü biçimde sorgulaması ve kalıcı çözümler üretmesi zorunludur. Memur maaşlarına ek zam yapılmalıdır. Enflasyon farkı sistemi, memuru oyalayan bir uygulama olmaktan çıkarılmalıdır. Alım gücünü koruyan, aylık enflasyonun maaşlara doğrudan yansıtıldığı adil bir modele geçilmelidir. Kamu çalışanları, toplu sözleşme süreçlerinde gerçek anlamda korunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Basın açıklaması esnasında ise üzerinde 'TÜİK görevlisi' yazan bir sendika üyesi, diğer sendika üyelerinin ağzını siyah bantla kapattı. Açıklama, diğer sendika üyelerinin ağzındaki bantları çıkarıp taleplerini açıklamasıyla sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

