Memur-Sen'den iş bırakma kararı
27 dakika önce
Konfederasyon, hükümetin 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki zam teklifini yükseltmediği gerekçesiyle bugün saat 15.00'te iş bırakma, 17.00'de ise cüzdan bırakma eylemi kararı aldı.
Konfederasyon, hükümetin 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki zam teklifini yükseltmediği gerekçesiyle bugün saat 15.00'te iş bırakma, 17.00'de ise cüzdan bırakma eylemi kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:54
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