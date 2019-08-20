Son Dakika Haberleri: Memur-Sen'den iş bırakma kararı
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Memur-Sen'den iş bırakma kararı

27 dakika önce

Konfederasyon, hükümetin 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki zam teklifini yükseltmediği gerekçesiyle bugün saat 15.00'te iş bırakma, 17.00'de ise cüzdan bırakma eylemi kararı aldı.

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Konfederasyon, hükümetin 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki zam teklifini yükseltmediği gerekçesiyle bugün saat 15.00'te iş bırakma, 17.00'de ise cüzdan bırakma eylemi kararı aldı.
Hükümet, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:54 
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