Memur-Sen\'den \'Ücrette dengesizlik, gelirde adaletsizlik bitsin\' çağrısı

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav, 2026'nın ilk maaş gününde Hatuniye Camii önünde yaptığı basın açıklamasında toplu sözleşme zamlarının memuru enflasyona ezdiğini belirterek, kamuda bozulan ücret dengesi ve gelir adaletsizliğinin kalıcı reformlarla giderilmesini istedi.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, 2026 yılının memurlar için ilk maaş gününde Hatuniye Camii önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Memur-Sen'e bağlı sendikaların il başkanları, temsilcileri ve çok sayıda üye destek verdi.

Ahmet Yasav, Memur-Sen ailesi olarak Türkiye genelinde 81 ilde meydanlarda olduklarını belirterek, "Bugün kamu görevlileri olarak 'Ücrette dengesizlik, gelirde adaletsizlik, kamuda huzursuzluk bitsin' demek için buradayız" dedi.

Yasav, 7. ve 8. Dönem Toplu Sözleşmelerde verilen zam oranlarının memurları enflasyona ezdirdiğini ifade ederek, aynı zamanda kamu personeli arasındaki ücret dengesinin tamamen bozulduğunu söyledi. Benzer bir durumun 2023 yılında da yaşandığını hatırlatan Yasav, o dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesiyle en düşük memur maaşının en düşük işçi maaşının üzerine çıkarıldığını hatırlattı.

"Sistem yeniden altüst oldu" diyen Yasav, "Emeğimiz, yıllarca aldığımız eğitim, girdiğimiz sınavlar ve döktüğümüz akıl teri yok sayıldı. Kamuda iş barışı bozuldu, memurun şevki kırıldı" ifadelerini kullandı.

Aynı ortamda çalışan farklı statüdeki personel arasındaki maaş uçurumunun kapatılması gerekirken adaletsizliğin derinleştirildiğini savunan Yasav, "Ücretlerdeki dengesizlik ve gelirdeki adaletsizlik artık görmezden gelinemez. Bu çarpıklık derhal ve kalıcı şekilde düzeltilmeli, kamuda huzur yeniden tesis edilmelidir" dedi.

Memur-Sen olarak parçacı değil, bütüncül bir düzenleme istediklerini vurgulayan Yasav, memuru ezerek enflasyonla mücadelenin yürütülemeyeceğini söyledi. Enflasyonun faturasının sabit gelirlilere kesilmesini kabul etmediklerini dile getiren Yasav, Maliye Bakanlığı'na adil paylaşım çağrısında bulundu.

"Türkiye Yüzyılı'na yakışır personel reformu istiyoruz"

Kamu personel sisteminde köklü reformlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Yasav, "Kariyer basamaklarının düzeltildiği, ücret skalasının görev, unvan ve sorumluluk esaslı yapılandırıldığı, farklı statüler arasındaki ücret dengesizliğinin giderildiği, görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki uçurumun kapatıldığı bir personel reformu istiyoruz. Şimdi değilse ne zaman?" diye konuştu.

4688 sayılı Sendika Yasası'nın ömrünü tamamladığını savunan Yasav, mevcut toplu sözleşme sistemi ve Hakem Kurulu yapısına tepki göstererek, yasanın topyekün değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Grev hakkı, örgütlenme özgürlüğü ve adil bir pazarlık zemini için ILO normlarında yeni bir sendika yasasının gecikmeden hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamasının sonunda hükümete seslenen Yasav, "Bu çarpıklıkla geçen her gün kamu görevlileri için eziyet, kamu hizmeti için verimsizliktir. Ücretlerdeki dengesizliğin bitmesi ve kamuda huzurun sağlanması, emekliliğe de yansıyacak şekilde verilecek bir refah payıyla mümkündür" dedi.

Yasav, "İmtiyaz değil, alın terimizin hakkını istiyoruz. Ayrıcalık değil, kamuda adalet istiyoruz. Yaşasın hak, yaşasın emek, yaşasın adalet, yaşasın mücadele" sözleriyle açıklamasını tamamladı. - MANİSA