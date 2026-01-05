Memur-Sen İşten Çıkarılmalara Tepki Gösterdi - Son Dakika
Memur-Sen İşten Çıkarılmalara Tepki Gösterdi

Memur-Sen İşten Çıkarılmalara Tepki Gösterdi
05.01.2026 21:16
Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı, hukuksuz işten çıkarmalar için suç duyurusunda bulundu.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, son dönemde bazı belediyelerde işçilerin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tekdemir, bazı sendika üyeleri ve işten çıkarılan işçilerin katılımıyla Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Tekdemir, Büyükşehir ile Kayapınar, Yenişehir, Sur, Silvan ve Lice ilçe belediyeleri tarafından hiçbir hukuki gerekçe olmadan personelin işten çıkarıldığını belirtti.

Bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Tekdemir, şunları kaydetti:

"Belediye yetkilileri, mahkeme kararıyla geri dönenlerin görevlerine devamını sağlamak yerine mahkemece hukuka aykırı bulunarak iptal edilen 'hizmetine ihtiyaç kalmadığı' gerekçesini hiçbir yeni ve somut olguya dayanmaksızın yeniden ileri sürmüşlerdir. Mahkeme kararlarının bağlayıcılığını bilerek, kamu görevlisi sıfatıyla sahip oldukları yetkiyi görevin gereklerine aykırı ve amaç dışı biçimde kullanmış, mahkeme kararının gereğini yerine getirmek yerine aynı hukuka aykırı sonucu doğuracak 'mükerrer' işlemler tesis ederek yargı kararının etkisini ortadan kaldırmışlardır. Bu tutumla çalışanların hukuk yoluyla elde ettikleri kazanılmış haklarına, hiçbir haklı ve hukuki nedene dayanmaksızın, tamamen bilinçli ve kasti bir şekilde halel getirilmiştir. Çalışanların kanundan doğan kadroya geçiş hakları bu yöntemle engellenmiş, doğrudan ağır mağduriyetlerine yol açmıştır. DEM Partili belediyelerin müessir olduğu hukuki ve idari suistimallere karşı gereğinin yapılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz suç duyurusunun emekçilerin hakkının korunduğu, hukuksuz işlemlerin ve keyfi kararların engellendiği, adil ve barışcıl bir çalışma ortamının desteklendiği sonuçlar doğurması en önemli temennimizdir."

Sendika olarak belediyelerdeki işten çıkarmalara karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Tekdemir, "Emeğe ve toplumsal barışa sahip çıkacağımızı, adaletin tesis edilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için belediye yetkilileri başta olmak üzere tüm yetkilileri göreve çağırmaya devam edeceğimizi, idari ve hukuki mekanizmaların işletilmesi için var gücümüzle uğraşacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Tekdemir'in basın açıklamasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Sur, Kayapınar ve Lice ilçe belediyelerinin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Memur-Sen İşten Çıkarılmalara Tepki Gösterdi

Memur-Sen İşten Çıkarılmalara Tepki Gösterdi
