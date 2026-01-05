Memur ve Emekli Maaşlarına Zam - Son Dakika
Ekonomi

Memur ve Emekli Maaşlarına Zam

05.01.2026 12:10
TÜİK'in enflasyon verileriyle memur maaşlarına bağlı ödemelerde büyük artışlar gerçekleşti.

(ANKARA) - TÜİK'in aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte memur ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı belli olurken, maaş katsayısının artması birçok kalemi de doğrudan etkiledi. Buna göre, yılın ilk ayı için kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 liradan 63 bin 948 liraya, bedelli askerlik ücreti ise 280 bin 850 liradan 333 bin 88 liraya yükseldi. Söz konusu tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur maaş katsayısını açıklamasının ardından kesinleşecek.

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerin yılın ilk yarısında alacağı zam oranları netleşti. Zamların kesinleşmesiyle birlikte memur maaşlarına endeksli birçok ödeme ve ücrette de artış yaşandı.

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren düzenleme kapsamında; yılın ilk 6 ayı için bedelli askerlik ücreti, kıdem tazminatı tavanı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşları ve çocuk yardımları da yükseldi.

Memur maaş artışıyla birlikte 65 yaş aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya çıktı. Evde bakım parası ile kronik hastalık yardımı ise 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi.

Engelli aylıklarında da artış yapıldı. Buna göre, yüzde 40-69 arası engelli maaşı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli maaşı ise 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya çıktı.

Çocuk yardımları da zamdan etkilendi. Okul öncesi çocuk yardımı 5 bin 558 liradan 6 bin 592 liraya, ilkokul için çocuk yardımı 8 bin 337 liradan 9 bin 888 liraya, ortaokul için çocuk yardımı ise 8 bin 893 liradan 10 bin 547 liraya yükseldi.

Öte yandan, kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 liradan 63 bin 948 liraya, bedelli askerlik ücreti ise 280 bin 850 liradan 333 bin 88 liraya çıktı. Söz konusu tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur maaş katsayısını açıklamasının ardından netlik kazanacak.

Kaynak: ANKA

