Memurlar Ek Zam ve Adil Vergilendirme Talep Ediyor

15.01.2026 11:10
Türkiye Kamu Sen, yüksek enflasyona karşı memur ve emekli maaşları için ek zam istiyor.

(EDİRNE) - Türkiye Kamu Sen Edirne İl Temsilcisi Alim Kanpolat, yüksek enflasyon sebebiyle maaşlarının eridiğini vurgulayarak "Memur ve emekli maaşlarına ek bir artış yapılarak durumlarının iyileştirilmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ek zam ve refah payının kalıcı bir biçimde düzenlenmesini istiyoruz. Gelir vergisinin adil bir biçimde belirlenmesini, herkesin kazancı ile orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını bekliyoruz" dedi.

Edirne'de Türkiye Kamu Sen Edirne İl Temsilciliği, memur ve emeklilerin maaş artışlarına ilişkin Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Edirne İl Temsilcisi Alim Kanpolat şunları söyledi:

"2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın memur maaşlarına yapılan artış yıl içinde yüzde 22,5 seviyesinde kalmıştır. Sonuç açıktır: Enflasyon yükselmiş, maaşlar erimiştir. Ne yazık ki bu tablo, memur ve emekliler açısından artık istisnai değil, alışılagelmiş bir durum olmuştur. Buradan bir kere daha açıkça ifade ediyoruz: Enflasyon farkı, zam değildir. Son yıllarda maaş artışlarının sürekli olarak enflasyonun altında kalması, yapılan düzenlemeleri zam olmaktan çıkarmıştır.

Açıklanan rakamlar, maaşların yalnızca enflasyon karşısında değil; gıda, kira, ulaşım ve temel ihtiyaç harcamalarındaki artışlar nedeniyle alım gücü açısından da ciddi biçimde gerilediğini göstermektedir. Memur ve emekli maaşlarına ek bir artış yapılarak durumlarının iyileştirilmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ek zam ve refah payının kalıcı bir biçimde düzenlenmesini istiyoruz. Gelir vergisinin adil bir biçimde belirlenmesini, herkesin kazancı ile orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını bekliyoruz. Bunun için de memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin diyoruz. Enflasyon kadar zam istemiyoruz, insanca yaşam, adil ücret istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Memur, Zam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
