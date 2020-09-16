Menajerimi Ara 5. Bo¨lu¨m Fragman - Son Dakika

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran 'Call My Agent' isimli dizi, çok yakında yeni adı ve birbirinden sürpriz oyuncularıyla Star Tv'de başlayacak. 'Ay Yapım' imzalı proje; bir menajerlik şirketini merkeze alıp, eğlence dünyasının perde arkasını anlatacak.
Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini, daha önce Star Tv ekranlarında fırtınalar estiren Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Cesur ve Güzel gibi projeleri yöneten Ali Bilgin üstlenecek.
YAPIM EKİBİ
YAPIM: AY YAPIM
YAPIMCI: KEREM ÇATAY
YÖNETMEN: ALİ BİLGİN
SENARYO YAZARI: YELDA EROĞLU,YEŞİM ÇITAK
İDARİ YAPIMCI: ALİ DEMİR
2. YÖNETMEN: ELİF TURGAY
GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: SELİM DEMİRATAR
SANAT YÖNETMENİ: İSMAİL DURMAZ
MÜZİK: SAKİ ÇİMEN,UĞUR ATEŞ
OYUNCULAR
KIRAÇ: BARIŞ FALAY
FERİS: CANAN ERGÜDER
ÇINAR: FATİH ARTMAN
DİCLE: AHSEN EROĞLU
BARIŞ: DENİZ CAN AKTAŞ
PERİDE: AYŞE NİL ŞAMLIOĞLU
BEREN: YAPRAK MEDİNE
GÜLİN: GAMZE KARADUMAN
JÜLİDE: NAZLI SENEM ÜNAL
EMRAH: SEMİ SIRTIKKIZIL
BEKİR: BEDİR BEDİR
MAYDA: ASLI MAVİTAN
LEYLA: PINAR ÜNSAL
MERAL: BUSE SİNEM İREN
ECE: DUYGU ŞEN
SEDEF: MELİSA SEDA
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:43
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