Menarini Türkiye, Golden Pulse\'da İki Ödül Kazandı

20.01.2026 14:40
Menarini Türkiye, CaseTalk ve Kaygını Yönet projeleriyle Golden Pulse Ödülleri'nde iki ödül aldı.

Menarini Türkiye, sağlık iletişimi alanında düzenlenen Golden Pulse Ödülleri'nde iki ayrı ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Menarini Türkiye, hipertansiyon alanında hayata geçirdiği yapay zeka destekli vaka simülasyon projesi "CaseTalk" ile Jüri Özel Ödülü'nü, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle yürüttüğü "Kaygını Yönet, Potansiyelini Keşfet" projesiyle de "Yılın En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülünü kazandı.

CaseTalk projesi, hekimlerin sanal bir hasta üzerinden gerçek zamanlı vaka yönetimi yapmasına imkan tanıyor. Türkiye'nin 7 şehrinde düzenlenen 8 ayrı toplantıda toplam 269 hekim, vaka simülasyonlarını deneyimledi. Yapay zeka desteğiyle 1500'ün üzerinde klinik soruya anlık yanıtların üretildiği projede, sanal hastalar üzerinde 292 farklı tedavi yaklaşımı oluşturuldu.

Kaygını Yönet, Potansiyelini Keşfet projesi ise sınav sürecindeki gençlerin gelecek kaygısıyla başa çıkma becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Geçen eğitim-öğretim döneminde 800'den fazla öğrenciye ulaşan projenin, 2025-2026 eğitim yılında da devam etmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, lise öğrencilerine sınav ve gelecek kaygısıyla başa çıkma becerisi kazandırmak, öz güvenlerini artırmak ve psikolojik iyi oluşlarını desteklemek için çalışılıyor. Bu doğrultuda, projede yer alan gönüllü üniversite öğrencileri, aldıkları eğitimler sonrasında lise 10. ve 11. sınıf öğrencileriyle bilgilerini paylaşıyor.

"Ödüllerden gurur duyduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Menarini Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Işıl Çelik Uzunçakmak, teknolojinin imkanlarını hekimlerin uzmanlığıyla buluşturmayı ve gençlerin hayata karşı daha güçlü durmasını sağmayı önceliklendirdikleri projelerle ödül almanın, kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Uzunçakmak, "CaseTalk ile hekimlerimizin klinik karar süreçlerini interaktif bir platformda güçlendirirken, Kaygını Yönet, Potansiyelini Keşfet projemizle gençlerimizin sınav kaygısını yönetmesine ve potansiyellerini fark etmesine yardımcı oluyoruz. Golden Pulse'dan aldığımız bu iki ödül, 'daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk, daha fazla hayat' misyonumuzun değerli birer yansıması." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi

