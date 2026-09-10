Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı - Son Dakika
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Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı

Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı
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İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve örgütlü suç iddialarını barındıran soruşturmada yeni bir gözaltı kararı uygulandı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile cinsel içerikli mesajlaşmaları bulunan ve bir suç örgütü tarafından başkanın yanına yerleştirildiği iddia edilen Avukat Elifnur Gürcü yakalanarak emniyete götürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'nde “rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik” suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar derinleşiyor. Adli makamların incelemeleri sonucunda soruşturmadaki gözaltı listesine yeni bir isim daha eklendi.

İLKAY ÇİÇEK'LE CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda, Belediye Başkanı İlkay Çiçek’le cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları gerçekleştirdiği tespit edilen Avukat Elifnur Gürcü, 9 Eylül 2026 tarihinde emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YERLEŞTİRDİĞİ İDDİASI

Dosyaya yansıyan çarpıcı tespitlere göre, şüpheli avukat Elifnur Gürcü’nün kamuoyunda Kuruçaylar suç örgütü olarak bilinen yapı tarafından Başkan Çiçek’in yanına özel olarak yerleştirildiği belirlendi. Şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı

MENDERES BELEDİYESİ SORUŞTURMASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmî belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine sabah erken saatlerde jandarma tarafından Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlemişti. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen 16 kişiden, aralarında belediye başkanı Çiçek’in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Son olarak da geçtiğimiz ay İlkay Çiçek, CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Çiçek, kendisine savunma hakkı tanınmadığını ve partisi tarafından lekelendiğini iddia etmişti. 

İlkay Çiçek, Güncel, Gündem, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Gündem Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı - Son Dakika
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