Menderes Belediyesine 'ihaleye fesat' operasyonu: 27 gözaltı

Menderes Belediyesine 'İhaleye Fesat Karıştırma' iddialarına ilişkin yapılan operasyonda toplam gözaltı sayısı 27 olurken, yapılan 7 ihalede kamunun yaklaşım 10 milyon TL zarara uğratıldığı ifade edildi.

İzmir'de Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Menderes Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin operasyon düzenlendi. Yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma dosyasına atanan uzman bilirkişiler tarafından Menderes Belediyesi tarafından 2018-2021 yılları arasında düzenlenen toplam 10 adet 'Çöp Toplama ve İş Makinası Kiralama' ihalesi incelendiği ifade edilirken, incelenen 7 ihalede, 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçunun oluştuğu, yapılan usulsüzlüklerle 9 milyon 934 bin 929 lira 47 kuruş kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu ihalelerde kamu zararı oluşmasında sorumluluğu olduğu tespit edilen aralarında belediyede üst düzey yönetici konumunda bulunan Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü E.A., Mali Hizmetler Müdürü F.E. olmak üzere toplam 29 belediye görevlisi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 27'si yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi ise yakalama işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Başkan Kayalar'dan açıklama

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ise operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Kayalar açıklamasında, "Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış, şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebetle konuyla ilgili yasal sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız" ifadelerine yer verdi. - İZMİR