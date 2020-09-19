Menderes'te okullar yeni döneme hazır - Son Dakika

Pazartesi günü yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarda Menderes Belediyesi tarafından dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Çocuklar için eğitim malzemelerinin bulunduğu eğitim seti de belediye tarafından öğrencilere dağıtılacak.

Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede Pazartesi günü yüz yüze eğitime açılacak anaokulu ve ilkokullarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla gerçekleşen dezenfeksiyon çalışmaları okulların iç ve dış tüm alanlarında yapıldı. Pazartesi günü çocuklara eğitim seti de Menderes Belediyesi tarafından hediye edilecek.

Uygulamayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Çocuklarımızın sağlığını ve eğitimlerini önemsiyoruz. Bu kapsamda ilçe genelinde gerçekleştirdiğimiz dezenfeksiyon çalışmalarımızı yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle okullarımızda da uyguladık. İlçe genelimizdeki tüm anaokulu ve ilkokullarda ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Yüz yüze eğitimin başlayacağı toplam 25 anaokulu ve ilkokulumuzun sınıf, tuvalet, koridor, konferans salonu ve bahçe gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte edilmiş durumda. Menderes'te çocuklarımız hijyenik bir ortamda ders başı yapabilecek" dedi.

Eğitim seti hediye

Okula merhaba diyen çocuklara eğitim seti hediye edeceklerini de ifade eden Başkan Kayalar, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman destekçileriyiz. Onlar için hazırladığımız, içerisinde kurşun kalem, kırmızı kurşun kalem, silgi, kalemtraş, mum boya, kuru boya, elişi kağıdı, makas, sayı seti fasulyesi, sayı seti çubuklar, tahta kalemi, etiket ve bant bulunan eğitim setini de çocuklarımıza hediye edeceğiz. Tüm evlatlarımıza başarıyla geçirecekleri eğitim-öğretim hayatı diliyorum" diye konuştu. - İZMİR