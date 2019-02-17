Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor'un Ayak Sesleri

Menemen Belediyespor'un Ayak Sesleri

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 puan gerisinde yer aldığı lider Tuzlaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda keskin bir virajı dönen Menemen Belediyespor büyük sevinç yaşadı.

Menemen Belediyespor'un Ayak Sesleri, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 puan gerisinde yer aldığı lider Tuzlaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda keskin bir virajı dönen Menemen Belediyespor büyük sevinç yaşadı. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşmada rakibini rahat geçen sarı-lacivertliler Tuzlaspor'la puanları eşitledi. Sezonun kırılma maçını oynadıklarını ifade eden teknik direktör Suat Kaya, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi gösterdik. Tuzlaspor'un da bizim de 46 puanımız var. Çok çetin bir zirve yarışı olacak" dedi. 

Oynanan futboldan memnun kaldığını dile getiren Suat Kaya, "Karşılaşmadan mağlup ayrılsaydık, 6 puan geriye düşecektik. Elbette bu da bizi moral olarak çok yıpratacaktı. Ancak hepimiz falibiyete inanmıştık. Maçın başından sonuna kadar galibiyetten başka bir şey düşünmedik. İnanıyorum ki ilerleyen haftalarda Tuzlaspor'un puan olarak da önüne geçip liderliği alacağız. Daha fazla çalışacağız, daha çok inanacağız. Kesinlikle işimiz bitmedi. Aynı ciddiyetle yolumuza devam edeceğiz" yorumunu yaptı. Menemen Belediyespor gelecek hafta sahasında Fethiyespor'la kozlarını paylaşacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:58 Kaynak: DHA

Suat Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen Belediyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Taraftarlar Tff'ye Tepki İçin Yürüdü Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Liginde Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek

Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi 25 Şubat'ta Oynanacak Rıza Kayaalp, Gözünü Yeniden Avrupa'nın Zirvesine Dikti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 13:06:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor'un Ayak Sesleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]