Son Dakika Haberleri: Menemen'de Ağıldan Hırsızlık

Menemen'de Ağıldan Hırsızlık

2 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen'de Ağıldan Hırsızlık, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşelli Mahallesi'ndeki boş bir ağıldan 1 matkap, 46 parça anahtar takımı ve tulumba pompası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Zanlıların kaçış istikametini ve eşkalini belirleyen ekipler, İ.G, M.D, F.A, S.A. ve B.U'yu çalınan malzemelerle yakaladı.

Jandarma karakoluna götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

Çalınan eşyalar ise sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Jandarma, İzmir, Menemen, Güncel
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