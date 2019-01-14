Menemen'de Ağıldan Hırsızlık

İzmir'in Menemen ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşelli Mahallesi'ndeki boş bir ağıldan 1 matkap, 46 parça anahtar takımı ve tulumba pompası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.



Zanlıların kaçış istikametini ve eşkalini belirleyen ekipler, İ.G, M.D, F.A, S.A. ve B.U'yu çalınan malzemelerle yakaladı.



Jandarma karakoluna götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.



Çalınan eşyalar ise sahibine teslim edildi.

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