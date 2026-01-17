Menemen FK, Arnavutköy ile Deplasmana Çıkıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Yeni Mersin İdman Yurdu takımının sahaya çıkamaması nedeniyle hükmen 3-0 galip ilen edilen Menemen Futbol Kulübü, 19'uncu hafta maçında yarın deplasmanda Arkent Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda Muhammed Taha Onat'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Bu maç öncesi Play-Off hesapları yapan Menemen FK'nın 32 puanı bulunurken, Arnavutköy Belediyespor ise 22 puanla orta sıralarda yer alıyor.
