Menemenspor - Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

Menemenspor - Giresunspor maçının ardından

31.01.2021 16:39

- Menemenspor - Giresunspor maçının ardından Recep Yazıcı: "Hakem arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli olması gerek" Ümit Şengül: "İnşallah Giresun halkının hayalini de gerçekleştiren takım, bu takım olur" TFF 1.

- Menemenspor - Giresunspor maçının ardından

Recep Yazıcı: "Hakem arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli olması gerek"

Ümit Şengül: "İnşallah Giresun halkının hayalini de gerçekleştiren takım, bu takım olur"

İZMİR - TFF 1. Lig'de sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, hakem hatalarının maçın dengesini etkilediğini söyledi. Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise çok önemsedikleri bir deplasmandan galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını belirtti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler mücadeleye değerlendirdi. Toplantıya ilk katılan Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Böyle bir skor beklemiyorduk. Futbolda her şey var ama en azından kendi sahamızda puan almak istemiştik. 20. dakikaya kadar oyun başa baş gitti. Oyun dengeli giderken kaçırdığımız yüzde yüz gol var. O top dönünce kalemizde golü gördük. Mağlup duruma düştükten sonra oyunun dengesi bozuldu. Bu mağlubiyeti hakem arkadaşlarımıza bağlamak istemiyoruz ama biraz daha dikkatli olmaları gerekli. Yan hakemimiz 2 ofsayt kaçırdı, ikisi de gol oldu. Kasıt aramıyoruz ama onları yapıcı yönde uyarıyoruz. İki tane oyuncumuzun kramponları parçalandı faul verilmedi. Dengeyi bozdu ve bizim güç kaybetmemize sebep oldu. Hakem camiası yanlış anlamasın ama biraz daha dikkatli olmaları gerekir. 85. dakikada uzatma gösterdiler, bu da onların bir sorunu. Biz bunların arkasına sığınmayacağız, önümüzdeki haftalarda da daha iyi çalışıp telafi etmeye gayret göstereceğiz. Lig uzun bir maraton. Oyuncularımıza, başkanımıza, yönetimimize ve hocamıza güvenimiz tam. Ümit Karan hocamız az önce içeride güzel bir konuşma yaptı ve oyunculara inandığını söyledi. İçeride duygusal anlar yaşandı. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunları sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.

Giresunspor cephesi

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise çok önemsedikleri bir deplasmanda galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "9 haftadır kazanan ve gol yemeyen bir Giresunspor takımı var. Eksiklerimize rağmen yerine koyduğumuz arkadaşlar bundan önceki süreçte olduğu gibi bugün de arkadaşlarının yerlerini aratmadılar. Takım olduk, önemli başarılar elde ediyoruz. Takım ruhunu sahaya yansıtan oyuncularımıza özellikle teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle devam edersek hedeflediğimiz noktaya varacağımıza inancımız tam. Bundan sonraki süreçte de içeride ve dışarıda kazanarak devam etmeye çalışacağız. Bu mücadele ve istekle oynadığımız zaman kazanmamamız için hiçbir sebep yok. İyi takımız, her geçen hafta da üzerine koyarak devam ediyoruz. İnşallah Giresun halkının hayalini de gerçekleştiren takım, bu takım olur. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Bursaspor maçını lehimize çevirip kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Menemenspor - Giresunspor maçının ardından
Menemenspor - Giresunspor maçının ardından
Menemenspor - Giresunspor maçının ardından
Menemenspor - Giresunspor maçının ardından

Futbol Federasyonu, Recep Yazıcı, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Menemenspor - Giresunspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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