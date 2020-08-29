Menemenspor Taşkın'la devam

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor sezon sonu sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan kaptanı Taşkın Çalış'la anlaştı. Deneyimli oyuncuyla masaya oturan yönetim, Taşkın'la yapılan pazarlıklarda orta yolu buldu. Yeniden Menemen'e gelen 27 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.
Son 3 senedir sarı-lacivertlilerde top koşturan Taşkın Çalış istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. Menemenspor'da 2018-2019 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu geçen sezon 1'inci Lig'de 27 maçta sarı-lacivertli formayı giydi. Toplam 2386 dakika sahada kalan Taşkın 3'er gol atıp asist yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:25 - Kaynak: DHA
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