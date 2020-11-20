Menemenspor turp gibi

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Altay'ı konuk edecek Menemenspor, takımdaki koronavirüs vakalarının negatife dönmesi sonrası hayata döndü. Teknik direktör Cenk Laleci, İzmir derbisi öncesi sadece 1 genç futbolcuda pozitif bulguya rastlandığını hatırlatarak, "Hepimiz zorlu bir süreç geçirdik. Kulüpte 34 vakaya rastlanmıştı. Çok şükür herkes sağlığına kavuştu. Altay karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Maçlarımız sürekli ertelendi. Futbolu çok özledik. Pazartesi günü sahalara döneceğiz. Altay iddiası olan, ciddi bir rakip. Umarım centilmence bir maç geçiririz" diye konuştu.