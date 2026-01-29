Mengen'de Konsept Tapu Değerlendirildi

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Konsept Tapu" uygulaması değerlendirildi.

Tapu ve Kadastro Birinci Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Şimşir ile Mengen İlçe Tapu Müdür Vekili Sefa Erdoğan, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Mengen İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde hayata geçirilmesi planlanan "Konsept Tapu" uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.

Uygulamanın, vatandaş memnuniyetini artırması ve standartların yükselmesine katkı sağlaması bekleniyor.