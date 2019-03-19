Menopoz Belirtileriyle Baş Etme Yöntemleri

Menopoz 40'lı yaşların sonu ile 50'li yaşların başı arasında başlar ve bir kaç yıl devam eder. Menopoz genel anlamda kadının adetten kesildiği ve dolayısıyla üreme yeteneğini kaybettiği dönem olarak bilinir.

Menopoz 40'lı yaşların sonu ile 50'li yaşların başı arasında başlar ve bir kaç yıl devam eder. Menopoz genel anlamda kadının adetten kesildiği ve dolayısıyla üreme yeteneğini kaybettiği dönem olarak bilinir. Sıcak basması, gece terlemeleri, yorgunluk, uyku problemleri, hafıza zayıflığı ve depresyon menapozun bazı belirtilerindendir. Menopoza girildiğinde kadınların yaklaşık üçte ikisinde bu belirtiler görülür.



İsterseniz menopoz belirtilerine ve bunlarla nasıl baş edilebileceğine hep birlikte göz atalım. 1. Sıcak basması: 2. Uykusuzluk



3. Hafıza problemleri



4. Vajina kuruluğu ve idrar tutamama

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