Menteşe'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Menteşe'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Menteşe\'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
23.01.2026 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş yerinden hurda malzeme çalan 2 şüpheli Balıkesir'de yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir iş yerinden hurda malzeme çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Balıkesir'de yakalandı.

Olay, Bayır Sanayi Sitesi'nde geçtiğimiz günlerde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi iş yerindeki hurdaları çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 20 bin liralık hurdaların çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarmaya ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kayıtlarını incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen E.Y. ile A.Ö. jandarma ekiplerinin operasyonu ile Balıkesir'de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Balıkesir, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Menteşe, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes kesen son UEFA Avrupa Ligi’nin liderini 9010’daki golle yıktılar Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi
YPG, kendi silah deposunu patlattı YPG, kendi silah deposunu patlattı
Tüm stadı susturdu Deniz Gül’den 90. dakikada hayat öpücüğü Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a duygusal veda Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü

20:10
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 20:37:48. #7.11#
SON DAKİKA: Menteşe'de Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.