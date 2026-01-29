Menteşe'de Sağanak Tarımı Vurdu

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. İlçe merkezinde son 2 günde metrekareye 60 kilogram yağış düştü.

Menteşe'de 27 Ocak günü sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Orhaniye, Kafaca ve Yerkesik mahallelerindeki tarım arazileri de su altında kaldı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Menteşe'de son 2 günde metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Yağışların 2 Şubat'a kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.