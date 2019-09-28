Son Dakika Haberleri: Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği
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Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği

1 saat önce

Muğla'da Menteşe Belediyesince bu yıl beşincisi düzenlenen "Kültür ve Sanat Şenliği"nde sünnet şöleni yapıldı.

Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği, System.String[]

Muğla'da Menteşe Belediyesince bu yıl beşincisi düzenlenen "Kültür ve Sanat Şenliği"nde sünnet şöleni yapıldı.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sünnet olan 20 çocuğa çeyrek altın takarak zeybek oynadı.

Gümüş, gazetecilere, şenlik kapsamında her yıl toplu sünnet etkinliği yapıldığını söyledi.

Çocukların erkekliğe ilk adımlarını attıkları mutlu günlerinde yanlarında olduklarını belirten Gümüş, kırsal mahallelerde yaşayan 20 çocuğun sünnetinin belediye tarafından yaptırıldığını anlattı.

Sünnet olan çocuklar, konvoyla şehir turu attı ve lunaparkta eğlendi.

Ayrıca şenlikte Muğla Zihinsel Engelliler Derneğince düzenlenen ve engelliler tarafından üretilen el emeği eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Şenlik, şarkıcı Gökçe'nin akşam vereceği konserle devam edecek.

İskender Alper, Menteşe, Gümüş, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:04 Kaynak: AA
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