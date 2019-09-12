Son Dakika Haberleri: Merakla beklenen yeni PUBG mobile güncellemesi geldi
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Merakla beklenen yeni PUBG mobile güncellemesi geldi

1 saat önce

Türkiye'de de en çok oynanan mobil oyuna yepyeni özellikler getiren Royale Pass 9. sezon ile oyuncular, özel temalı savaşçı kıyafetleri, yeni ekipmanlar ve daha birçok yeni içeriğe sahip olacak.

Merakla beklenen yeni PUBG mobile güncellemesi geldi, System.String[]

Türkiye'de de en çok oynanan mobil oyuna yepyeni özellikler getiren Royale Pass 9. sezon ile oyuncular, özel temalı savaşçı kıyafetleri, yeni ekipmanlar ve daha birçok yeni içeriğe sahip olacak. Buna ek olarak yeni meydan okumalar, etkinlikler ve ödüller içeren güncellemede oyuncular, PUBG MOBILE Club Open (PMCO) Güz Sezonu Dünya Finalleri'ne gitme şansına da sahip olacaklar. Bu yeni ücretsiz güncelleme, App Store ve Google Play üzerinden mobil cihazlara indirilebiliyor


PUBG MOBILE Royale Pass 9. sezon, "Bir Savaşçının Macerası" isimli oyun içi etkinlikle birlikte yeni görevler ve değerli ganimetler sunuyor. Royale Pass 9. Sezon'da kazanılabilen tüm ödüller, dünyanın dört bir yanındaki savaşçıların motifleriyle bezendi. PUBG MOBILE oyuncuları bu yeni güncellemeyle birlikte, 1 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip Küresel Hazine Avı'nın bir parçası olan PMCO 2019 Güz Sezonu Dünya Finalleri'ne de yolculuk şansına sahip olacaklar.


PUBG MOBILE Royale Pass 9. sezon içerik güncellemesi içeren 0.14.5 sürümü ile ilgili tüm yeni detaylar şöyle:


Görev ve Sıralama sayfaları yenilendi


Yeni sezon için geri sayım sayacı eklendi


Royale Pass'e yükseltenler için yeni kişisel paylaşım sayfası


Yeni Haftalık Görev sandık hatırlatıcıları


Başarım zinciri ilerlemesi


Emojiler artık parçalanabilir


Unknown Cash (UC) satın alarak mükemmel ödüller ve silah kaplaması indirimleri kazanın.


Royale Pass nedir?


Royale Pass Elite ve Elite Plus, PUBG Mobile oyuncularının normal hesaplara göre çok daha fazla oyun içi eşyaya sahip olmasını sağlayan bir üyelik tipidir. Royale Pass Elite Plus ile aynı zamanda daha hızlı rütbe de atlayabilirsiniz. Ayrıca her Royale Pass Elite ve Elite Plus aldığınızda, bir sonraki sezonun Royale Pass'ini indirimli almak için UC biriktirebilirsiniz.

Türkiye, Savaşçı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:25 
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