Meral Akşener, Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekana açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika

Meral Akşener, Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekana açtı ağzını yumdu gözünü

11.02.2021 21:23

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili tepki çeken sözlerine sert çıktı. Akşener, "Bir adam, adam demek de olmaz, bir yaşam formu, Cevdet Kılıç... Dekanmış ya! Yazıklar olsun bu adama. Yazıklar olsun bu yaşam formuna" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulundu.

"YAZIKLAR OLSUN BU ADAMA"

Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın kullandığı ifadelere tepki gösteren Meral Akşener, "Trakya Üniversitesi'nden bir adam, adam demek de olmaz, bir yaşam formu, Cevdet Kılıç... Dekanmış ya! "Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" diyor. Yazıklar olsun bu adama. Yazıklar olsun bu yaşam formuna. Türkiye'de bu tür insanlar türeyip bu tür konularda böyle abuk sabuk, böyle çirkin beyanlarda bulunmasına fırsat verenlere de yazıklar olsun. Devlet dediğim şey bu adamın bu şekilde yazmasına çizmesine müsaade etmez. Şimdi soruşturma açmışlar. Neye yarar? Başlangıcında yapmaması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

DEKAN'IN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili, "Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" demişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında Trakya Üniversitesi tarafından soruşturma başlatıldı.

Meral Akşener, Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekana açtı ağzını yumdu gözünü

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Son Dakika Politika Meral Akşener, Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekana açtı ağzını yumdu gözünü - Son Dakika


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