Meram Belediyesi ilçeye 6 yeni halı saha daha kazandıracak - Son Dakika

Meram Belediyesinin ilçede 6 yeni halı sahanın yapımı için çalışmalara başladığı bildirildi.

Meram Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede daha önce başlanan ve tamamlanma aşamasına gelen 10 halı sahanın yılbaşından önce hizmete gireceği belirtilerek, 5'i uzak mahallelerde olmak üzere 6 yeni halı sahanın yapımı için çalışmaların başlatıldığı bilgisi verildi.

Yapılacak yeni sahalar Hatunsaray, Kavak, Çarıklar mahallerinde bulunan okullar ile Meram Fen Lisesi, Sefaköy ve Yeşiltekke mahallelerine kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meram Belediyesi Başkanı Mustafa Kavuş, gençlerin sporu konforlu bir şekilde yapabilmeleri için uzak yakın demeden destek olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İlçenin bugününü imar ve dizayn ederken diğer taraftan da geleceğimize yatırım yapmayı da ihmal etmiyoruz. Sağlıklı bir şehir ancak sağlıklı bir nesil ile geleceğine güvenle bakabilir. Bu çerçevede gençlerimizin rahat ve konforlu bir ortamda spor yapabilmeleri adına bugüne dek pek çok proje başlattık, başlatmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda haziran ayında başladığımız halı sahaları inşallah yılbaşından önce çocuklarımızın ve eğitimcilerimizin hizmetine sunacağız. Diğer her konuda olduğu gibi bu konuda da 'tamam biz üstümüze düşeni yaptık' demedik ve 4'ü okul içinde olmak üzere 6 halı saha daha kazandırmak için çalışmalara başladık."