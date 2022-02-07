Üye Girişi
Meram Dedemli Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi kuruluyor - Son Dakika

Meram Dedemli Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi kuruluyor

07.02.2022 17:11
Meram Dedemli Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi kuruluyor

Meram'a yeni kurulan Dedemli Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi yapılacak.

Meram'a yeni kurulan Dedemli Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi yapılacak.

Meram Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, hayırsever Burhan Özdemir tarafından kayınpederi Übeyit Sarı adına yapılacak olan merkezin protokolünün, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve hayırsever Burhan Özdemir arasında imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalleye kazandırılacak merkezin iki hekimi olacağını belirtildi.

Başkan Kavuş'un, arsa ile ilgili gerekli imar düzenlemeleri, ifraz işlemleri, ruhsat işleri ve çevre düzenleme işlerinin Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirileceğini belirttiği açıklamanın devamında, şu ifadelerine yer verildi:

"Merkezin, yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor ama Burhan kardeşim de bu işle meşgul olduğu için daha kısa süre içinde tamamlayacağını düşünüyoruz. Daha mahalle yerine taşınmadan sağlık ile ilgili bir eksiği de kalmamış olacak. Hayırsever kardeşimin, hayırlarının bundan sonra da devam etmesini ümit ediyor, hem ona, hem onun şahsında tüm hayırseverlere hem de İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Koç'a şükranlarımı sunuyorum."

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da yapılacak merkezin protokolü için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YORUMLAR
500

İl Sağlık Müdürü, Mehmet Koç, Dedemli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meram Dedemli Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi kuruluyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
16:52 Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 17:17:11. #1.11#
SON DAKİKA: Meram Dedemli Mahallesi'ne aile sağlığı merkezi kuruluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement