Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası 25 yıldır üretim yapıyor - Son Dakika

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası 25 yıldır üretim yapıyor

20.11.2020 16:14
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası 25 yıldır üretim yapıyor, System.String[]

1995 yılında kapılarını açarak dünyanın en modern otobüs üretim merkezlerinden biri haline gelen Hoşdere Otobüs Fabrikası 25'inci yılını kutluyor.

1995 yılında kapılarını açarak dünyanın en modern otobüs üretim merkezlerinden biri haline gelen Hoşdere Otobüs Fabrikası 25'inci yılını kutluyor. Bu sürede 72 bini aşkın otobüs üreten fabrika, 54 bin adedin üstünde otobüsün ihracatını sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağladı.

Daimler dünyasının en önemli otobüs üretim tesislerinden olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, bu sene 25. yaşını kutluyor. 1995 yılında, otomotiv üretim tesisleri arasında ISO 9001 kalite sistem sertifikasyonuna ulaşan ilklerden olan Hoşdere Otobüs Fabrikası, aradan geçen çeyrek asırda hem Türkiye'nin hem de dünyanın en teknolojik, en çevreci ve en kapsamlı entegre otobüs üretim merkezlerinden biri konumuna geldi. Şirketten verilen bilgilere göre; 1993 yılında temelleri atılan Hoşdere Otobüs Fabrikası için 25 yılda toplamda 540 MEU aşkın yatırım gerçekleştirildi. Günümüzde yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edildiği Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda 25 yıllık süreçte yaklaşık 8 bin kişi çalıştı. Hoşdere Kampüsünde, Otobüs Operasyon birimlerinin yanısıra AR-GE Merkezi ve Daimler'ın Küresel IT Çözümleri Merkezi yer almaktadır. Üretimin yanında ürün geliştirme ve teknoloji çözümleri alanlarına da önemli yatırımlar yapılarak, hem istihdam artışı sağlanıyor hem de pek çok ilke imza atarak tüm dünyaya Türk mühendisliği ihraç ediliyor.

Türkiye'de üretilen her 2 otobüsten biri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nın üretim bantlarından ve kalite güvence süreçlerinden geçerek yollara çıkıyor. Yıllık 4500 üretim kapasiteli fabrikada üretilen Mercedes-Benz ve Setra markalı otobüslerin yüzde 90'ı, başta Avrupa olmak üzere 70'ten fazlaya ülkeye ihraç ediliyor. 2019 yılında toplam 3 bin 985 adet otobüs ihracatıyla bu alanda da bir rekor kırılmıştı, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu koşullara rağmen Ocak - Ekim arası on aylık süreçte toplam 2 bin 614 adet otobüsün ihracatı gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; "12 Haziran 1993'te temellerini attığımız fabrikamız, bugün dünyanın en önemli otobüs merkezlerinden biri konumuna geldi. Hoşdere Otobüs Fabrikamızdaki üretimimize başladığımız 1995'den bugüne 25 yıllık süreçte sürekli gelişen, üreten ve yenilikleriyle markamızın öncü konumunu, otobüs alanındaki bayrak taşıyıcılığı misyonuyla sürdüren Hoşdere Otobüs Fabrikası, binlerce çalışanımızın emekleriyle bugünlere ulaştı. Çeyrek asırlık dönemde aralıksız yatırımlarımızla yüksek kalitede hizmet sunmayı hedefledik. Çevreci ve teknolojik uygulamalar ile verimliliğin her geçen gün artırıldığı fabrikamızda yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor. Daimler dünyasında Avrupa'da en fazla otobüs üreten ve aynı zamanda AR-GE faaliyetlerinde de kapsamlı yol testlerini gerçekleştiren fabrikamız, ülkemizde istikrarın sembollerinden biri oldu. 25 yılda aldığımız sorumlulukları başarıyla yerine getirerek hem yerel hem de küresel olarak yeni görevlerle yolculuğumuzu sürdürüyoruz." dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, "53 yıldır Türk işçisinin ve mühendislerinin emeğiyle, Mercedes-Benz markasının kalitesiyle devam eden faaliyetlerimizin son 25 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikamız Türkiye'nin en önemli otomotiv merkezlerinden biri konumuna geldi. Türkiye'de satılan her iki otobüsten biri bu tesislerde üretiliyor ve Mercedes-Benz Türk'ün imzasını taşıyor. Sadece üretim ile yetinmiyoruz. Fabrikamız bünyesinde 2009 yılında kurulan AR-GE merkezimiz ile de hem Daimler bünyesindeki tüm otobüs dünyasında söz sahibiyiz hem de mühendislik ihracatımızla ülkemize katkı sağlıyoruz. Fabrikamız bünyesindeki Küresel IT Çözümleri Merkezi; Daimler'in Almanya'dan Japonya'ya kadar 40'tan fazla ülkedeki IT ağına SAP lojistik sistemleri geliştiriyor ve yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlayarak, kurulduğu 2013 yılından günümüze Türkiye'yi bilgi teknolojileri alanında bir üs konumuna getiriyor. 25 yılda aldığımız tüm sorumlulukları başarıya dönüştürerek, dünyanın en önde gelen otobüs üretim merkezlerinden birine taşıdığımız Hoşdere Otobüs Fabrikamız geleceğe emin adımlarla ilerlemesini sürdürecektir. Bu başarıya katkısı olan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. " - İSTANBUL

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası 25 yıldır üretim yapıyor
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası 25 yıldır üretim yapıyor
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası 25 yıldır üretim yapıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası 25 yıldır üretim yapıyor - Son Dakika Ekonomi


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