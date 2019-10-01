Merdiven boşluğuna düşen bebek öldü
10 dakika önce
Gaziantep'in Araban ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek öldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
Gaziantep'in Araban ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek öldü.
Gaziantep'in Araban ilçesi TUrgut Özal Mahallesi Pansiyon Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğunda oynayan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Cihan, dengesini kaybederek zemin kata çakıldı. Minik Muhammed, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Araban Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ayten Işık/İHA)
5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Ahmet Hakan canlı yayında CHP'li vekile sinirlendi: Bana ne sizin ittifakınızdan İBB, sorunu 2 şoföre bağlamıştı ama metrobüs sıkıntısı devam ediyor Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 20 şüheli hakkında gözaltı kararı