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Merdiven boşluğuna düşen bebek öldü

10 dakika önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek öldü.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek öldü.

Gaziantep'in Araban ilçesi TUrgut Özal Mahallesi Pansiyon Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğunda oynayan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Cihan, dengesini kaybederek zemin kata çakıldı. Minik Muhammed, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Araban Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ayten Işık/İHA)

Merdiven boşluğuna düşen bebek öldü

Muhammed Ali, Gaziantep, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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