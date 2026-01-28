Mergabütan Kayak Merkezi Kış Turizmine Can Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mergabütan Kayak Merkezi Kış Turizmine Can Veriyor

28.01.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi, tatil döneminde kayak tutkunlarını ağırlıyor.

Hakkari'de doğal parkurları ve kristal kar yapısıyla öne çıkan 2 bin 800 rakımdaki Mergabütan Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde kayak tutkunlarını ağırlıyor.

Karın yerde kalma süresinin uzun olmasıyla sezonun en erken açılıp en geç kapandığı tesislerden biri olan kayak merkezi, her yıl ağırladığı binlerce ziyaretçiyle bölgede kış turizminin gelişmesine katkı sağlıyor.

Kente 12 kilometre mesafede olan ve kolay ulaşım imkanı bulunan merkez, bu yıl da çevre il ve ilçelerin yanı sıra İran ve Irak'tan gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği kristal yapıdaki karla kaplı pistleri, doğal parkurları, kapalı yürüme bandı, teleski ve telesiyej sistemleriyle rağbet gören merkezde, geçen yıl birinci etaba kurulan aydınlatma sisteminin devreye alınmasıyla gece kayağı yapma imkanı da bulunuyor.

Hafta sonları ve yarıyıl tatilinde kayak merkezinde yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, snowboard yapıp kayak takımları ve kızakla kayarak keyifli zaman geçiriyor.

Telesiyejle 3 bin rakımın üzerindeki zirve ve yamaçlardaki pistlere çıkan kayak tutkunları, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgede, eşsiz manzaraya karşı kayarak adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Merkezde hazır bekletilen Jandarma Arama Kurtarma Timi de kayak yaparken pistlerden çıkıp kaybolan, yaralanan ve telesiyejde mahsur kalanların yardımına yetişiyor.

"Kış turizminin gelişimi için çok iyi bir yer"

Ziyaretçilerden Sevda Öztunç, AA muhabirine, kayak merkezinin bölge için çok şey ifade ettiğini söyledi.

Kış mevsiminin kentte zorlu geçtiğini ve bu sene yağışın fazla olduğunu belirten Öztunç, şunları kaydetti:

"Burada sosyal aktiviteler yok denecek kadar az. İyi ki kayak merkezi var. İnsanlar buraya eğlenmeye gelebiliyor. Burası bizim için velinimet. Burada kar kalitesi çok iyi. Tesis yüksek rakımda olduğu için kar donuk oluyor. O yönden şanslıyız. Nisan ayına kadar da kayak merkezini aktif şekilde kullanabiliyoruz. İl dışından gelenler fazla. Yurt dışından gelenler var. Burası çok tercih ediliyor. Bu bizim için güzel bir şey. Kış turizminin gelişimi için çok iyi bir yer. Bulunduğumuz yerde şehir görünüyor. Özellikle sis düştüğünde çok güzel bir manzara oluşuyor. Bu da bizi buraya çekiyor."

"İnsanlar gelip burada stres atabiliyor"

Ziyaretçilerden Denizcan Abi ise Van'dan arkadaşlarıyla merkeze geldiğini anlatarak, "Burada kayak yapıyoruz, eğleniyoruz. Şu an bayağı yüksekteyiz. Manzara, kar her şey çok güzel. Adrenalini biraz yüksek. Pistin yukarısına gidiyoruz. Oradan da en uzun pistten kayacağız. Bugün bayağı yoğunluk var." diye konuştu.

Murat Taş da yöre sakinlerinin özellikle hafta sonları ve tatillerde merkeze gelerek vakit geçirdiğini söyledi.

Merkezin kent için önemli kazanım olduğunu vurgulayan Taş, "Bu sene yoğun kar var. Yaklaşık 2 metre kar yağdı. Bursa'nın Uludağ'ı, Kayseri'nin Erciyes'i, Erzurum'un Palandöken'i gibi Hakkari'nin kayak merkezi de uluslararası alanda neden olmasın? Kentimize bu kayak merkezinin kazandırılmasında kimin emeği varsa sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnsanlar gelip burada stres atabiliyor. Her bölgenin, her şehrin bir güzelliği vardır. Hakkari'nin karı, kayak merkezi, dağları güzeldir. Bu tür aktiviteler bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Hakkari, Güncel, Tatil, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mergabütan Kayak Merkezi Kış Turizmine Can Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:08:29. #7.11#
SON DAKİKA: Mergabütan Kayak Merkezi Kış Turizmine Can Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.