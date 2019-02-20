Son Dakika Haberleri: Meriç İlçesinde "Kariyer Günleri" Etkinliği

Meriç İlçesinde "Kariyer Günleri" Etkinliği

1 saat önce

Meriç Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında Meriç Devlet Hastanesinde görevli Dr. Bahadır Aydemir, öğrencilerle bir araya geldi.

Meriç İlçesinde
Meriç Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında Meriç Devlet Hastanesinde görevli Dr. Bahadır Aydemir, öğrencilerle bir araya geldi.

Meriç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Küplü Şehit Öğretmen Zeki Savruk Ortaokulu'nda gerçekleşen etkinlikte Dr. Aydemir'in öğrencilere doktorluk mesleği hakkında bilgiler verdiği belirtildi.

"Kariyer Günleri" sayesinde öğrencilerin mesleğinde başarılı olmuş kişilerle bir araya geldiğini ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer veridi:

"Kaymakam Ekrem Güngör'ün talimatlarıyla, Meriç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarımızda uygulanan ve mesleklerinde uzmanlaşmış kişilerin davet edildiği öğrencilerin gelecekteki yaşam tarzını belirleme, meslek seçiminin önemi, kişilik ve meslek seçimi arasında ki uyumun önemi, mesleklerin çalışma ortamı, başarı ve başarılı olmanın yolları konularında başlatılan 'Kariyer Günleri' kapsamında Küplü Şehit Öğretmen Zeki Savruk Ortaokulu öğrencileri Meriç Devlet Hastanesinde görevli Dr. Bahadır Aydemir'i misafir etti. Doktorluk mesleği hakkında öğrencileri bilgilendiren Dr. Aydemir öğrencilerden gelen bir çok soruyu da açıklayarak öğrencilerin meraklarını giderdi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:11 Kaynak: AA

Küplü, Meriç, Güncel
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