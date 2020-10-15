Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top, geceye damga vurdu
15.10.2020 09:37
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk etti. Ay-Yıldızlılar 2-0 geriden gelip 2-2'yi yakalayarak müthiş bir geri dönüşe imza atarken, maça damga vuran isim, çizgiden çıkardığı topla Merih Demiral oldu.
Juventus'ta forma giyen yıldız stoper, 81. dakikada gelişen Sırbistan atağında rakip futbolcunun kafa vuruşunu çizgiden çıkararak gole izin vermedi. Merih Demiral bu kritik müdahalesiyle Milli Takım'ı yenilgiden kurtardı.
Merih, İzlanda'yla oynanan maçta da topu çizgiden çıkarmış ve mutlak golü engellemişti.
BİNLERCE TWEET ATILDI
Bu kurtarış sonrası sosyal medyanın en çok konuşulan ismi Merih Demiral oldu. Yıldız stoperle ilgili binlerce tweet atıldı.
İşte Merih Demiral'la ilgili yapılan yorumlardan bazıları;
Son Dakika Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Kars'ta 2,5 ton sütten üretilen dev gravyer peyniri satışa çıktı 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor Yavuz Bingöl, kardeşinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti Messi antrenöre küfretti! Arjantin'in rakibini 15 yıl sonra yendiği maçta ortalık karıştı Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak