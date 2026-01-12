Merkel, İran'daki Şiddeti Kınadı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'daki protestolar nedeniyle Tahran yönetiminin halkına uyguladığı şiddeti kınadığını söyledi.

Hindistan'da temaslarda bulunan Merz, Başbakan Narendra Modi ile basın toplantısı düzenledi.

İran'da yönetime karşı gerçekleştirilen protestolara değinen Merz, "Tahran yönetiminin kendi halkına uyguladığı şiddeti en şiddetle kınıyoruz. Bu şiddet, gücün değil zayıflığın bir ifadesidir. Bu şiddet, sona ermelidir." dedi.

Merz, İran yönetimine tehdit etmek yerine halkını koruma çağrısında bulundu.

Hindistan ile Almanya arasındaki ilişkileri daha da yüksek seviyeye taşımak istediklerini belirten Merz, savunma sanayileri arasında geliştirme ve üretim alanlarında daha yakın işbirliği amacıyla mutabakat zaptı imzaladıklarını söyledi.