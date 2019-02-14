Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: "Fiyatlamalara Dair Öngörülebilirliğin Artması, Fonlama...
2 saat önce
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: "Fiyatlamalara dair öngörülebilirliğin artması, fonlama koşullarını iyileştirip vadeleri uzatarak, ekonominin sağlıklı bir patikada ilerlemesine katkıda bulunacaktır.
Merkez Bankası
Başkanı Çetinkaya
: "Fiyatlamalara dair öngörülebilirliğin artması, fonlama koşullarını iyileştirip vadeleri uzatarak, ekonominin sağlıklı bir patikada ilerlemesine katkıda bulunacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:11 Kaynak: AA
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