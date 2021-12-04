MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU'NUN KARDEŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Mahir Ünal'dan çok konuşulan "Zaten kimse gelmemiş ki" sitemiyle ilgili yeni açıklama

CHP mitingiyle ilgili tartışmalara son verecek en net görüntü

Galatasaray kaybetmeye devam ediyor! Altay engelini de geçemedi

Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!

Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...